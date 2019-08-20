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Братьям и сестрам дадут преимущество при приеме российские в детские сады

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В России предложили дать преимущество братьям и сестрам при зачислении в детские сады, чтобы они могли ходить в одно дошкольное учреждение. Соответствующие поправки к принятому в первом чтении законопроекту о таких же преимуществах при приеме в школы уже внесены главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андрем Кутеповым, передает ТАСС.

«Дети имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. При этом в регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления братьев и сестер в одно образовательное учреждение и в отношении дошкольных учреждений», — объяснил Кутепов.

Кроме того, сенатор внес поправки, которые бы изменили закон «Об образовании в РФ» и помогли закрепить на федеральном уровне права многодетных семей на прием детей в дошкольные образовательные организации в первую очередь.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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