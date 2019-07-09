В российских регионах появятся мини-группы по уходу за детьми

В регионах должны появиться мини-группы по уходу за детьми. Они будут востребованы в отдаленных местностях, где нет необходимости в строительстве детских садов, заявил глава Минтруда Максим Топилин во время рабочего визита в Республике Калмыкия, передает ТАСС.

По его словам, на поддержку мини-групп по уходу за детьми предусмотрены «специальные средства» в рамках реализации национального проекта «Демография». Он отметил, что хотел бы, чтобы регионы были готовы «заблаговременно к освоению средств».

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Ранее был назван способ стимулировать стимулировать россиян заводить детей — им оказался маткапитал. Так, более половины россиян (64 процента) заявили, что материнский капитал стимулирует семьи заводить детей после рождения первенца. Чаще всего об этом заявляют россияне в возрасте от 18 до 24 лет (69 процентов) и люди старше 60 лет (71 процент). О праве получить материальную помощь знают 96 процентов опрошенных.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!