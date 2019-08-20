В российских школах предложили устанавливать шкафчики для вещей

В российских школах могут появиться индивидуальные шкафчики для хранения вещей учеников. Письмо министру просвещения Ольге Васильевой с таким предложением уже направил депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов, передает РИА Новости.

Власов отметил, что об установке шкафчиков его просили сами ученики. Они пожаловались, что им каждый день приходится носить в школу много вещей, часть из которых можно было бы оставлять в учебном заведении. Кроме того, депутат предположил, что в них можно будет хранить и мобильные телефоны, использование которых предлагают ограничить.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Ранее во вторник, 20 августа, были подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году в разных городах России. Так, больше всего на сборы школьника потратили родители в Красноярске и Новосибирске — примерно по девять тысяч рублей. Жители Москвы оценили свои затраты в 8,7 тысячи рублей. На третьем месте оказались родители из Казани: сборы школьника для них обошлись в 8,5 тысячи рублей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!