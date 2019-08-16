В российском городе на месте троллейбусного парка захотели построить школу

В Рязани на месте бывшего троллейбусного парке захотели построить школу, чтобы разгрузить образовательные учреждения в центре города. Об этом заявил глава региона Николай Любимов, сообщает «Пресса».

«Мы должны использовать оставшуюся землю, которая находится в муниципальной собственности, на строительство образовательных объектов. Новая в центре Рязани должна быть не меньше, чем на 1600 мест», — отметил он, уточнив, что строить новые школы необходимо, чтобы избавиться от второй смены. По его словам, полученное в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в размере более 765 миллионов рублей позволит это сделать.

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До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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