Россиянам помогут перейти к «цифровому университету» специальные сервисы

Российским вузам помогут подготовиться к конкурсу на внедрение моделей «цифрового университета» при помощи пяти специально разработанных цифровых сервисов, работающих по технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информбюро Национальной технологической инициативы.

«Используя сервисы Университета "20.35", вузы смогут усилить свои заявки на конкурс. Наши сервисы и технологии позволяют вузам экономить время и усилия на то, чтобы уже сегодня применять у себя лучшие мировые практики», — сообщил агентству директор Университета «20.35» Тарас Пустовой.

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Так, университет «20.35» разработал такие инструменты, как сервис цифрового профиля и обработки цифрового следа, сервис рекомендаций по развитию студента, а также сервис цифрового контента и биржа поставщиков компетенций. Они помогут вузам подготовиться к работе с цифровыми технологиями и внедрить их в образовательный процесс.

Создание моделей «цифрового университета» входит в национальный проект «Цифровая экономика». Кроме того, до 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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