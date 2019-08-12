Россиянам рассказали о правильной подготовке детей к школе

Россиянам необходимо снижать родительский контроль и позволять детям учиться самостоятельно. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в интервью RT.

Он отметил, что родителям следует настроить будущих первоклассников на то, что «учебная деятельность — это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил». При этом он добавил, что не стоит ругать детей за плохую успеваемость — это может сказаться на мотивации ребенка. Вместо этого специалист советует выяснить причину плохого усвоения пройденного материала.

По его словам, родители должны помнить о необходимости хвалить детей не только за хорошие оценки, но и за старания. «В начальной школе наиболее важной компетенцией является сам процесс обучения, когда ребенок учится быть учеником. <...> Если родители будут чувствительны и внимательны к особенностям ребенка, то им будет легко поддержать его в нужный момент, направить, помочь справиться с возникающими трудностями», — отметил Зинченко.

Кроме того, эксперт отметил, что также важно помогать первоклассникам налаживать отношения с другими детьми. Для этого родители должны знать, с кем ребенок сидит за партой и чем увлекаются его одноклассники.

Ранее в августе стало известно, что стандартизация школьной формы в России может произойти уже в 2020 году. В документе национального стандарта будут зафиксированы требования к прочности и стойкости материалов, а также воздухопроницаемости ткани и подкладки. На данный момент понятие школьной формы в законодательстве не закреплено.

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