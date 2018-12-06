Школа в Красноярске «превратилась» в Хогвартс

Красноярский лицей №6 по аналогии с вымышленным Хогвартсом из «Гарри Поттера» разделил классы на факультеты и устраивает турниры на Кубок школы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Все ребята носят значки, а в форму планируют добавить фирменный цвет того или иного «факультета», — говорится в сообщении.

Аналогами хогвартских факультетов стали профильные инженерно-технологический (своим символом ученики выбрали волка), физико-математический и социально-экономический классы (на их значке изображена лиса). Задача лицеистов — набрать наибольшее количество баллов. Очки им начисляют за хорошие оценки, участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях и школьных мероприятиях, а снимают — за прогулы и плохую дисциплину.

По данным мэрии, благодаря игровой форме обучения лицеисты стали более собранными и ответственными.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!