Школьную форму в России стандартизируют

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму может быть утвержден уже в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает газета «Известия».

В документе будут зафиксированы требования к прочности и стойкости материалов, а также воздухопроницаемости ткани и подкладки. В Росстандарте подчеркнули, что требования к школьной форме будут более строгими по сравнению с обычными детскими вещами, потому что ученики носят ее несколько часов подряд.

На данный момент понятие школьной формы в законодательстве не закреплено, добавили в ведомстве. Кроме того, в Национальном союзе производителей школьной и форменной одежды долю некачественной одежды для учеников на рынке оценили в 80 процентов.

В 2018 году средняя стоимость школьной формы и обуви для учеников оценивалась в примерно десять тысяч рублей. Всего на подготовку детей к 1 сентября у россиян в среднем уходило около 21 тысячи рублей.

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