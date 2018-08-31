Подсчитаны траты родителей на подготовку ребенка к школе

Россияне в среднем тратят около 21 тысячи рублей на подготовку детей к 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Из общей суммы в 21 тысячу 135 рублей больше половины (10 тысяч 196 рублей) приходится на покупку школьной формы и обуви. Примерно 2,5 тысячи рублей тратятся на покупку рюкзака, учебно-методических материалов и письменных принадлежностей. Еще одной статьей расходов опрошенные назвали взносы на школьные нужды.

Материалы по теме «Проблема не в микрозаймах, а в нищете» Финансовый омбудсмен Павел Медведев о борьбе богатых и бедных россиян с долгами

Две трети респондентов (67 процентов) высказали мнение, что школьную форму нужно приобретать за свой счет.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

29 августа стало известно, что у половины россиян (51 процент) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году. Однако трудности эти указанной группой респондентов рассматриваются как посильные. Откладывать деньги заранее и копить их к 1 сентября пришлось каждому пятому респонденту.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!