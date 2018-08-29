Сборы детей в школу вызвали финансовые затруднения у половины россиян

У половины россиян (51 процент) возникли финансовые затруднения при подготовке детей к новому учебному году. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

Однако трудности эти указанной группой респондентов рассматриваются как посильные.

Откладывать деньги заранее и копить их к 1 сентября пришлось каждому пятому респонденту.

Участники исследования также ответили на вопросы о качестве школьного образования. У 45 процентов из них сложилось мнение, что современные педагоги справляются со своей работой хуже, чем прежние.

Большинство респондентов (72 процента) также полагают, что для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в хороший вуз их детям потребуются дополнительные уроки с репетиторами.

В исследовании принимали участие 1 200 россиян, в возрасте от 25 до 45 лет.

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