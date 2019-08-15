Россиянам дали рекомендации по выбору школьных портфелей

Школьный рюкзак должен иметь жесткую спинку, мягкие лямки и светоотражающие элементы по бокам. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в четверг, 15 августа.

Вес портфелей без учебников для учащихся 1-4 классов не должен превышать 700 граммов, а для учеников 5-11 классов — одного килограмма. Уточняется, что вес рюкзака вместе с учебниками должен быть в десять раз меньше веса ребенка.

Отмечается, что при выборе портфеля родителям стоит обращать внимание на маркировку с возрастом и страной-производителем.

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Ранее в августе стало известно, что стандартизация школьной формы в России может произойти уже в 2020 году. В документе национального стандарта будут зафиксированы требования к прочности и стойкости материалов, а также воздухопроницаемости ткани и подкладки. На данный момент понятие школьной формы в законодательстве не закреплено.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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