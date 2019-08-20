Подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году

Сервис по поиску работы Superjob изучил траты родителей школьников в различных городах России. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Согласно данным, больше всего на сборы школьника к учебному году потратили родители в Красноярске и Новосибирске — примерно по девять тысяч рублей. Жители Москвы оценили свои затраты в 8,7 тысяч рублей. На третьем месте оказались родители из Казани: сборы школьника для них обошлись в 8,5 тысяч рублей.

Выше восьми тысяч рублей также истратили родители из Уфы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сборы обошлись в восемь тысяч рублей. На триста рублей меньше этой цифры потратились жители Самары, Челябинска и Омска.

Дешевле всего собрать ребенка в школу оказалось в Перми. Там расходы равны в среднем 6,5 тысячам рублей.

Исследование проходило с 1 по 20 августа в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде. Всего было опрошено 7,5 тысяч респондентов.

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