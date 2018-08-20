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Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу

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Сборы ребенка в школу в этом году обойдутся россиянам в среднем в 5250 рублей, подсчитал сервис объявлений «Юла» (сообщение имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Дешевле всего нужные товары будут стоить жителям Самары — там на школьную форму, предметы школьной мебели, рюкзак, пенал, канцтовары и букет для учителя придется потратить 3500 рублей. Для сравнения, в Москве тот же набор обойдется почти в два раза дороже — 6900 рублей.

Также в топ-10 городов с самой дешевой «корзиной школьника» вошли Казань, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Уфа, Омск, Саратов и Ростов-на-Дону — от 3700 до 4900 рублей.

Кроме москвичей, больше всего на товары для школы потратят жители Сочи, Красноярска, Хабаровска, Ставрополя, Волгограда, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска и Краснодара — от 5600 до 6500 рублей.

Также в «Юле» подсчитали среднюю стоимость отдельных товаров. Так, в среднем школьная форма обойдется россиянам в 750 рублей, рюкзак в 800 рублей, а букет цветов в 700 рублей.

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