Назван самый быстропродаваемый товар

Аналитики сервиса объявлений «Юла» вычислили самые быстропродаваемые товары уходящего лета. Согласно исследованию сервиса, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру», быстрее всего продаются объявления из категории «Бытовая техника» — они находят своего покупателя меньше чем за сутки.

«Самая большая доля “быстрых продаж” оказалась у категории “Бытовая техника”. При этом быстрее всего на "Юле" продаются холодильники и стиральные машины,» — говорится в отчете. По данным «Юлы», 29 процентов от всех размещаемых товаров этой категории покупают в первый же день.

Категория «Телефоны и планшеты» оказалась на втором месте — только 26 процентов уходят за первые сутки. Тройку лидеров замыкают товары из раздела электроники — 23 процента объявлений находят своего хозяина менее чем за 24 часа. В частности, это распространяется на телевизоры, колонки и сабвуферы.

Товары для спорта и отдыха оказались в меньшей степени востребованными, хотя около 70 процентов всех выставляемых велосипедов, гироскутеров и самокатов также уходят за первый день.

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