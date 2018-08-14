Названы основные причины задержек на работе

Около двух третей россиян проводят на работе больше положенных 8 часов в сутки. Об этом свидетельствуют данные опроса «Avito Работа», имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Самый распространенный ответ — слишком большой объем работы, на это пожаловались 28 процентов респондентов. На втором месте стоит принцип «время — деньги», который предполагает, что сверхурочная работа позволяет дополнительно заработать (16 процентов). Замыкают тройку те, кто имеет гибкий график, поэтому задерживаются на работе в зависимости от объема задач (15 процентов). Принципом дополнительного заработка руководствовались в большей степени мужчины (24 процента против 8 процентов у женщин). Лишь 6 процентов заявили, что просто любят свою работу.

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Согласно данным опроса, большинство респондентов (43 процента) проводят на работе от 9 до 12 часов в сутки, в то время как восьмичасовую норму соблюдают лишь 35 процентов всех опрошенных. 6 процентов работающих россиян находятся на рабочем месте практически 24 часа в сутки. При этом среди всех перерабатывающих людей мужчин больше, чем женщин (71 процент против 55 процентов).

Несмотря на такой высокий процент перерабатывающих, более половины довольны продолжительностью своего рабочего дня. Около 20 процентов высказали неудовлетворенность, а еще 22 процента не смогли дать точного ответа.

В 2017 году Россия заняла пятое место по числу потраченных на работу часов. Оно достигло в среднем 1980 часов, что на 6 часов больше, чем годом ранее. Однако качество и коэффициент «полезности» такой работы поставили РФ на 9-е место с конца.

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