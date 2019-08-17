Экономика
 
Последние новости
Опубликованы секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Нурмагомедов пожелал чемпиону UFC скорого завершения карьеры
Американский беспилотник провел разведку у Крыма
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Умер создатель кролика Роджера
Главу Еврокомиссии экстренно госпитализировали
Третья за день крупная авария произошла в России
Найдено «ужасающее гигантское» оружие против протестующих
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Новости партнеров

Продажи школьных дневников выросли на 800 процентов

Перейти в «Мою Ленту»

В интернет-магазинах резко возросла активность покупателей в преддверии школьного сезона, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на российского онлайн-ретейлера Wildberries.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи дневников выросли на 797 процентов, рюкзаков — на 483 процента, тетрадей — на 471 процент. Также отмечается динамика роста продажи ручек (444 процента), канцелярских наборов (348 процентов), пеналов (202 процента) и карандашей (216 процентов).

В августовские дни 2018 года в сравнении с 2017-м сопоставимая динамика продаж была значительно ниже. Так, объемы реализации ранцев выросли на 206 выросли, пеналов — на 175 процентов, канцелярских наборов — на 120 процентов.

Ранее Роспотребнадзар дал россиянам рекомендации по выбору школьных портфелей. Отмечалось, что рюкзак должен иметь жесткую спинку, мягкие лямки и светоотражающие элементы по бокам. Вес портфелей без учебников для учащихся 1-4 классов не должен превышать 700 граммов, а для учеников 5-11 классов — одного килограмма. Уточняется, что вес рюкзака вместе с учебниками должен быть в десять раз меньше веса ребенка. В ведомстве отметили, что при выборе портфеля родителям стоит обращать внимание на маркировку с возрастом и страной-производителем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Уроки здорового питания преподадут жителям российского города
Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

На износ

Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
13:32Сегодня

Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций

21:0316 августа

Европа напомнила Трампу о причинах торговой войны

19:2416 августа

Китайский танкер сменил имя и уплыл от санкций США

Экономика00:0410 августа

Спасение утопающего

Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
18:5016 августа

Таксистов в России захотели подвести под новый налог

18:1016 августа

Россиянам запретят платить меньше 12 тысяч рублей

17:5516 августа

Бананы оказались под угрозой исчезновения

Экономика07:0016 августа
Альберт Худоян

Сесть, чтобы отдать

Как лишиться бизнеса при помощи правовой системы
17:1616 августа

Состоялась крупнейшая модная сделка в России

15:4316 августа

Индия отберет российский лес у Китая

14:4116 августа

Aston Martin нашел способ оттолкнуться от дна

Россия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
«Я тону! Капец!»
Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки
Третья за день крупная авария произошла в России
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Воробьев выступил на Кубке Александра Овечкина
«Спаси своего ребенка и сядь в тюрьму. Это как вообще?»
Почему матери тысяч детей в России могут оказаться за решеткой
В России произошло второе за день смертельное ДТП с пассажирским транспортом
Все материалы
Мир
Американский беспилотник провел разведку у Крыма
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Главу Еврокомиссии экстренно госпитализировали
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Найдено «ужасающее гигантское» оружие против протестующих
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Все материалы
Бывший СССР
Опубликованы секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
На Украине раскрыли захват госимущества на 60 миллионов долларов
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Пойманный с пачками долларов украинский замминистра оказался борцом с коррупцией
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов
Все материалы
Экономика
Продажи школьных дневников выросли на 800 процентов
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Европа напомнила Трампу о причинах торговой войны
Китайский танкер сменил имя и уплыл от санкций США
Альберт ХудоянСесть, чтобы отдать
Как лишиться бизнеса при помощи правовой системы
Все материалы
Силовые структуры
Российский видеоблогер рассказал о сбитом им насмерть пешеходе
«Звонили ночью и включали похоронный марш»
Ее мать довели до смерти черные риелторы. Теперь россиянка пытается вернуть свое жилье
В Крыму осудили случайно запустивших ракету военных
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин пошел под суд за совершенное 40 лет назад преступление
«Вопрос решил, бабки получил»
Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
Появились подробности стрельбы в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Норвегия пристыдила российский «Вильнюс»
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
«Кинжал» захотели «приземлить» из-за США
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов пожелал чемпиону UFC скорого завершения карьеры
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
VAR прервала рекордную победную серию украинского игрока «Манчестер Сити»
Дьяволы в волчьем логове
МЮ — «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: чем интересен второй тур АПЛ
«Ахмат» в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»
«Я ненавижу проигрывать»
На что стоит поставить деньги во втором туре АПЛ
Травмированный фанатом вратарь «Ливерпуля» допустил нелепую ошибку
Все материалы
Культура
Умер создатель кролика Роджера
Слева направо: Анатолий Абрамович, Леонид Никольский, Андрей Зализняк. 1951 год «Мой патриотизм другим патриотам не понравился бы»
Каким запомнили академика, объяснившего русский язык от бересты до мата
Басков опубликовал видео с Зеленским
Вы его даже не представляете
 
Netflix покажет Элвиса Пресли в роли шпиона
AbelleСигнал принят
Диджей года, польский вуду-дэнсхолл, техно, арфа и хардкор: кого слушать на Signal
Умер актер Питер Фонда
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс похвасталась ценой туфель и опозорилась
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
50-летняя модель показала фигуру на съемке в бикини
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Эмили Ратаковски прорекламировала нижнее белье топлес
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Меган Маркл вновь «проиграла» Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Путешествия по России подорожают
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Сочи залило дождем
Московская область. Пассажиры у самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете. «Мы начали падать, я держался за крест»
Впечатления пассажиров, переживших экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой
Стало известно о расшифровке черных ящиков севшего на поле Airbus
Все материалы
Из жизни
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком смертельной болезни
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Мужчина перерыл тонны отбросов ради билетов на концерт любимого певца
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Строитель попал под сломанную бетономешалку и лишился ноги
Все материалы
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России
Завод «Белджи»: немецкие роботы и перья страуса Эму
10 внедорожников, которые заткнут за пояс суперкары
1000-сильный броневик Rezvani и Qashqai с «максималкой» в 382 км/ч
Почему мы едем смотреть гонку Russian Endurance Challenge
Соревнования на выносливость с прототипами и машинами класса GT — и всё это в Подмосковье
Появилась первая фотография самого красивого McLaren
Kia превратит Rio в полноценный кроссовер
Infiniti анонсировала новую глобальную модель
Все материалы
Дом
Особняк миллиардера-педофила стал достопримечательностью Нью-Йорка
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Назван самый непопулярный город России
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Россиян задумали расселить по съемным квартирам
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Спрос на московские новостройки обвалился
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В России выросла выручка малых предприятий
Россиянам посоветовали не «пичкать» детей лекарствами из-за температуры
Все материалы