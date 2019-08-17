Продажи школьных дневников выросли на 800 процентов

В интернет-магазинах резко возросла активность покупателей в преддверии школьного сезона, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на российского онлайн-ретейлера Wildberries.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи дневников выросли на 797 процентов, рюкзаков — на 483 процента, тетрадей — на 471 процент. Также отмечается динамика роста продажи ручек (444 процента), канцелярских наборов (348 процентов), пеналов (202 процента) и карандашей (216 процентов).

В августовские дни 2018 года в сравнении с 2017-м сопоставимая динамика продаж была значительно ниже. Так, объемы реализации ранцев выросли на 206 выросли, пеналов — на 175 процентов, канцелярских наборов — на 120 процентов.

Ранее Роспотребнадзар дал россиянам рекомендации по выбору школьных портфелей. Отмечалось, что рюкзак должен иметь жесткую спинку, мягкие лямки и светоотражающие элементы по бокам. Вес портфелей без учебников для учащихся 1-4 классов не должен превышать 700 граммов, а для учеников 5-11 классов — одного килограмма. Уточняется, что вес рюкзака вместе с учебниками должен быть в десять раз меньше веса ребенка. В ведомстве отметили, что при выборе портфеля родителям стоит обращать внимание на маркировку с возрастом и страной-производителем.

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