Уроки здорового питания преподадут жителям российского города

В Уфе открылась «Школа здорового питания», учеников которой на тематических семинарах и мастер-классах научат правильно питаться. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства Башкирии.

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До конца года в городе будут проходить еженедельные тематические лекции и мастер-классы для местных жителей. Им будут рассказывать о правилах здорового питания в местных торговых центрах, кинотеатрах и кафе. «Используя полученные знания во время практикума, слушатели Школы смогут повлиять не только на свое здоровье, но и на оздоровление членов семьи», — говорится в сообщении.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография». Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта, согласно которому с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Кроме того, среди наших россиян планируют проводить пропаганду ответственного отношения к своему рациону питания.

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