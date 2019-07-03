Башкирию задумали сделать спортивнее

В ближайшие годы в Башкирии планируется довести долю жителей республики, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 20 до 55 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и молодежной политики региона.

Отмечается, что для поднятия этого показателя будут оборудованы малые спортивные площадки, модернизированы хоккейные коробки, обновлено искусственное покрытие футбольных полей профильных спортивных школ и закуплено современное спортивное оборудование. Так, к 2024 году 94 процента детей и молодых людей смогут систематически заниматься спортом.

Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Общий бюджет нацпроекта составил 3,1 триллиона рублей. Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.

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