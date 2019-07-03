На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна»

Деревянная конструкция обрушилась во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен. «В пылу азарта болельщики вели себя очень активно, и деревянная конструкция не выдержала и обрушилась», — передает корреспондент агентства.

В результате инцидента получили травмы девять человек, среди них — болельщики и лидеры женской волейбольной команды Амгинского улуса. Некоторые пострадавшие потеряли сознание после падения. Они были доставлены в больницу на скорой помощи, после чего восьмерых из них уже отпустили домой.

В администрации главы и правительства региона прокомментировали происшествие. По данным властей, организаторы пренебрегли правилами и пустили в зал всех болельщиков. «Игры были временно приостановлены из-за инцидента. Меры безопасности по проведению всех соревнований усилены», — заверила председатель оргкомитета спортивных игр, вице-премьер Ольга Балабкина.

VII спортивные игры народов Якутии проходят с 3 по 7 июля. В них участвует более трех тысяч спортсменов, на мероприятие также приехало множество болельщиков.

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