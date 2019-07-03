Российским школьникам пришлись по душе патриотические лагеря

С начала лета более полутора тысяч российских школьников из 25 регионов страны отправились в летние патриотические лагеря «Страна Героев». Об этом сообщил директор Агентства развития внутреннего туризма Виталий Мартынюк, передает ТАСС.

По его словам, участники первых смен охарактеризовали проведенное в лагерях время как «интересный и счастливый период жизни». «Уже можно с уверенностью сказать, что образовательная программа (...) пришлась ребятам по душе», — отметил собеседник агентства, добавив, что надеется, что полученные школьниками нравственные основы останутся с ними на всю жизнь.

Мартынюк сообщил, что в течение смены каждый отряд создает собственный патриотический проект — игровую модель военной базы, а также организует работу экспозиции Победы, снимает о ней кинофильм и создает караульную службу Обелиска Героям. Кроме того, школьники прослушивают курс лекций по истории страны и осваивают военные и спортивные дисциплины.

Лагеря «Страны Героев» были организованы в Ростовской и Астраханской областях и Республике Крым по инициативе Российского военно-исторического общества. До конца сезона в них пройдут еще 15 двухнедельных смен. В ближайшие годы количество лагерей планируется увеличить и открыть их в 28 российских регионах.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на который выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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