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В Сербии закрыли патриотический лагерь с русскими военными инструкторами

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Министерство внутренних дел Сербии закрыло военно-патриотический лагерь, в котором преподавали российские военные инструкторы. Об этом сообщает Radija Slobodna Evropa.

Уточняется, что лагерь «Златибор 2018», в котором молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет обучались, среди прочего, единоборствам и обращению с оружием, закрыли из-за подозрений в жестоком обращении с детьми и беспокойства общественности. Все постройки лагеря демонтировали.

Руководителями лагеря являются сербские и российские ветераны и патриотические движения. При этом организаторскую и финансовую помощь «Златибор» получил от муниципалитета Чаетина. Представитель Союза ветеранов Сербии Желько Вукелич отметил, что все дети приехали в лагерь добровольно. «У нас все на добровольной основе. Значительное количество родителей хочет, чтобы их дети прочувствовали военную жизнь. Мы чтим традиции воинов», — сказал он.

Комментируя закрытие лагеря, президент Сербии Александр Вучич заявил, что «государство не потерпит таких вещей, это не Сербия будущего».

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