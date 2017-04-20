Мединский призвал МИД организовать показы патриотических фильмов за рубежом

Министр культуры России Владимир Мединский призвал МИД и Россотрудничество поддержать зарубежные показы отечественных патриотических картин о войне. Об этом он заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа», передает ТАСС в четверг, 20 апреля.

«Наше военно-патриотическое кино, такое как "Битва за Севастополь", "Батальон", "28 панфиловцев", собирает огромную кассу. Это говорит о том, что фильмы эти востребованы», — сказал Мединский.

Глава Минкульта добавил, что в России завершаются съемки ленты «Собибор» о массовом побеге из одноименного нацистского лагеря смерти.

Министр также отметил, что благодаря деятельности Российского военно-исторического общества за границей уже установлены 10 памятников советским воинам. По его словам, в этом году будут открыты еще три мемориала.

Ранее в четверг министр культуры прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Он отметил, что считает невозможным оценивать еще не вышедшую картину. Мединский назвал дискуссию вакханалией демократии.