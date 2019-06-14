Названо число патриотов в России

Почти три четверти россиян (73 процента) считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации.

Отмечается, что чаще всего патриотами себя называют жители страны в возрасте от 31 до 45 лет с высшим образованием (84 процента). Следующая группа — россияне в возрасте от 46 до 60 лет (78 процентов). Больше всего патриотов оказалось в Москве (80 процентов) и Южном федеральном округе (79 процентов).

Не считает себя патриотами 21 процент опрошенных, среди них больше всего людей со средним общим образованием и ниже (31 процент). 29 процентов респондентов, не назвавших себя патриотами, заявили, что не пойдут на выборы президента, если они состоятся в ближайшее воскресенье.

По мнению россиян, ключевую роль в формировании чувства патриотизма играет воспитание — так ответили 48 процентов респондентов. Жители страны считают, что патриот не может оставаться равнодушным к окружающей среде (69 процентов), избегать службы в армии (69 процентов) и не знать историю своей страны (68 процентов). При этом большинство опрошенных отмечают, что патриот может предпочитать иностранную литературу и искусство отечественным (57 процентов).

Опрос проводился 8-9 июня в 53 субъектах России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

Ранее, в мае, президент России Владимир Путин заявил, что именно патриотизм и обращение к подлинным ценностям стали в годы Великой Отечественной войны «самой мощной, самой надежной опорой» для миллионов жителей страны. Он отметил, что у каждой российской семьи есть письма с фронта, похоронки и пожелтевшие фотографии, воспоминания и напутствия ветеранов.

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