Путин заявил о готовности россиян выполнить завет воинов Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин заявил, что в России сделают все, чтобы выполнить главный завет воинов Великой Отечественной войны — беречь Родину. Об этом он сказал в ходе торжественного приема в честь Дня Победы, передает РИА Новости.

«Мы, ваши наследники, сделаем все, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, чтобы выполнить ваш главный завет — беречь Родину, трудиться на ее благо, любить ее всем сердцем», — сказал глава государства, и поднял тост за «прославленное поколение победителей».

Ранее 9 мая президент посетил парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. В своей речи он поздравил ветеранов и назвал святым долгом защиту подлинных героев войны. Он указал, что уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны, и в ряде государств возводят в кумиры нацистов, что недопустимо. Также Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы обеспечить военный потенциал страны и призвал мировое сообщество создать единую систему безопасности для противодействия угрозам.

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