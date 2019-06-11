Россияне рассказали об ассоциациях с Россией

Для большинства россиян слово «Россия» ассоциируется с понятиями «родина» (31 процент) и «великая держава» (29 процентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости

По данным социологов, каждый десятый респондент (9 процентов) отождествляет слово «Россия» с огромной территорией и большой страной. Также Россия ассоциируется у опрошенных с сильной армией (7 процентов), добрыми людьми и надеждой на светлое будущее (4 процента). Отмечается, что в основном такие ответы давали представители старшего поколения.

Кроме того, 6 процентов опрошенных высказали такие ассоциации, как «низкий уровень жизни», «боль за страну» (3 процента) и «коррупция» (3 процента).

Опрос был проведен 9 июня 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что именно патриотизм и обращение к подлинным ценностям стали в годы Великой Отечественной войны «самой мощной, самой надежной опорой» для миллионов жителей страны. Он отметил, что у каждой российской семьи есть письма с фронта, похоронки и пожелтевшие фотографии, воспоминания и напутствия ветеранов.

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