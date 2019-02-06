Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на автора пособия, доктора экономических наук Игоря Липсица.

По его словам, о необходимости внесения соответствующих правок для возвращения учебника в перечень его уведомило издательство «Вита-Пресс». Как следует из рекомендаций, автору предлагается рассказать в пособии «о планах ближайшего экономического прорыва» и об импортозамещении «как одном из направлений современной экономической политики», поскольку вопросы для обсуждения, предложенные в учебнике, «не способствуют любви к Родине».

Как пояснила газете глава издательства Людмила Антонова, часть рекомендаций были направлена из рецензий экспертов, которые проводились по заказу министерства просвещения.

Ранее учебник получил положительные заключения Российской академии наук, Российского авторского общества (РАО) и общественной экспертизы, отметил Липсиц. Он добавил, что не намерен вносить правки с «радостными словами про взлет экономики».

В 2018 году министерство образования забраковало треть школьных учебников, претендовавших на включение в федеральный перечень. Решение принято по результатам дополнительной экспертизы, проведенной в Российской академии образования (РАО).

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