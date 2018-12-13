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Эксперты раскритиковали унифицированный подход к российскому образованию

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Федеральный перечень учебников (ФПУ) должен изменить свой характер с регламентирующий на рекомендательный, поскольку существуют различные варианты реализации задач, поставленных Министерством просвещения и государством. Такое мнение высказал директор по проектам в сфере государственной политики Центра общественно-политических проектов Николай Сапронов, комментируя решение о сокращении федерального перечня учебников до с 863 позиций с 1314.

Такое сокращение он назвал более чем существенным. «Это очень существенное сокращение, при том, что уже в количестве 1314 наши эксперты критиковали перечень, за недостаточную вариативность, ограниченный набор», — отметил эксперт. По его словам, «реализуется логика сокращения вариативности». «И эта установка министерства в ходе нашего экспертного вопроса неоднократно критиковалась», — продолжает он. По словам эксперта, в такой активно развивающейся среде как учебная литература не должно существовать таких критериев, согласно которым ФПУ сокращается на треть после каждой проверки. Необходимы другие подходы, поскольку затрагиваются социальные интересы, считает он.

По мнению эксперта, для поиска ответов на эти вопросы Министерству просвещения необходимо предпринять ряд важных шагов. Во-первых, обнародовать результаты дискуссии, которая состоялась на научно-методичном совете. Второе – провести в более расширенном и более прозрачном составе повторное заседание Научно-методического совета. «Что я подразумеваю под расширенным составом? Увеличить количество представителей не чиновников, а количество представителей: РАН, академиков российской академии образования, исследователей в сфере образования, практиков развивающихся областей образования», — отметил Николай Сапронов.

Ранее, 11 декабря, член СПЧ Александр Асмолов, комментируя итоги встречи нового состава Совета с главой государства, сказал, что президент Владимир Путин разделяет мнение об опасности полной унификации образования, как писал ТАСС.

За отбором учебников должен стоять не бизнес — за содержание отвечает экспертное сообщество. И это тоже одна из задач Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека — не допустить игнорирования учительского сообщества, напомнил Асмолов позицию президента.

11 декабря в Москве состоялся круглый стол с участием ведущих экспертов в области образования, образовательной политики, специалистов-практиков с многолетним опытом работы в отрасли, среди которых: Евгения Абелюк, Александр Адамский, Александр Асмолов, Марина Битянова, Наталья Виноградова, Михаил Кушнир, Александр Милкус и многие другие.

Участники круглого стола высказали опасение, что формальный подход к формированию перечня учебников и вектор на сокращение ФПУ со стороны Минпросвещения приведет к такому же формальному его исполнению на практике, и будет выгоден лишь отдельным участникам рынка. А в регионах с недостаточной бюджетной обеспеченностью, где родители не могут позволить покупать качественные учебники и пособия за собственные средства, будут приводить к падению образовательных результатов и росту социального неравенства. Эксперты констатировали, что ситуация с отбором и изданием школьных учебников не меняется.

По данным пресс-службы Министерства просвещения, Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения РФ сократил федеральный перечень учебников с 1 370 до 863 наименований, или на 37 процентов.

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