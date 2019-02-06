Власти объяснили запрет непатриотичного учебника по экономике

Учебник по экономике для 10-11 классов доктора экономических наук Игоря Липсица в 23-м издании исключили из федерального перечня из-за некорректных данных и неактуальной информации. Об этом в среду, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает ТАСС.

По данным ведомства, пособие, как и более двухсот других исключенных из перечня, было сопровождено отрицательным отзывом с как минимум семью претензиями.

«[Учебник Липсица] не был сопровожден электронной формой, методическим пособием для учителя, в обход требований к учебникам федерального перечня содержал ошибки и опечатки, а также ряд иных замечаний, отмеченных экспертами», — говорится в сообщении.

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Ранее Липсиц рассказал, что экспертам не понравились в учебнике слова о том, что государство зарабатывает на акцизах на алкоголь, а также указание на связь между уровнем образования и уровнем заболеваемости СПИДом на основе африканской статистики. Кроме того, автора упрекнули за фразу «в 2013 году правительство России допустило ошибку».

Ранее в среду, 6 февраля, стало известно, что издание «Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций» было исключено из федерального перечня из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». О необходимости внесения соответствующих правок для возвращения учебника в перечень автора уведомило издательство «Вита-Пресс».

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Из рекомендаций следовало, что автору предлагается рассказать в пособии «о планах ближайшего экономического прорыва» и об импортозамещении «как одном из направлений современной экономической политики», поскольку вопросы для обсуждения, предложенные в учебнике, «не способствуют любви к Родине».

В 2018 году министерство образования забраковало треть школьных учебников, претендовавших на включение в федеральный перечень. Решение принято по результатам дополнительной экспертизы, проведенной в Российской академии образования.

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