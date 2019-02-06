Названы причины непатриотичности российского учебника по экономике

Экспертам, которые назвали «непатриотичным» и не способствующим «любви к Родине» учебник по экономике для 10-11 классов, не понравились слова о том, что государство зарабатывает на акцизах на алкоголь и другие примеры из книги. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал автор учебника, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

«Там много упреков. Например, написано, что как можно говорить, что у нас государство зарабатывает на продаже алкогольных напитков? — сказал Липсиц. — Это подрывает любовь к Родине».

Кроме того, экспертам не понравилось, что в учебнике проводится связь между уровнем образования и уровнем заболеваемости СПИДом на основе африканской статистики, и упрекнули за фразу «в 2013 году правительство России допустило ошибку».

Как пояснил собеседник «Ленты.ру», это уже 23-е издание учебника за 25 лет. Ранее он положительно прошел очередную экспертизу Российской академии наук, экспертизу Российской академии образования (РАО), и «так называемую общественную экспертизу». Однако была заказана дополнительная экспертиза, все эксперты которой написали, что книгу включать в федеральный перечень учебников нельзя.

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Липсиц отметил, что такое происходит и с учебниками других авторов и формулировки в их экспертизах также вызывают вопросы. «Скажем, в учебнике нет никаких ошибок, замечаний не вызывает, но рекомендован к использованию быть не может», — привел пример он. «Это попытка убрать из федерального перечня учебники, которые мешают издавать что-то другое. Я так это понимаю»,

— предположил Липсиц.

Ранее в среду, 6 февраля, стало известно, что российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». Как следует из рекомендаций, автору предлагалось рассказать в пособии «о планах ближайшего экономического прорыва» и об импортозамещении «как одном из направлений современной экономической политики», поскольку вопросы для обсуждения, предложенные в учебнике, «не способствуют любви к Родине».

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