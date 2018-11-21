Депутат обратилась к Медведеву по поводу угрозы монополизации рынка учебников

Председатель Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева направила депутатский запрос на имя главы правительства Дмитрия Медведева, в котором выражает озабоченность ситуацией, сложившейся на рынке школьных учебников, и угрозой его монополизации одним издательством.

Депутат направила запрос после того, как к ней с соответствующим письмом обратилась группа педагогов. авторы обращения просили обратить внимание на нездоровую, по словам авторов письма, ситуацию на рынке школьных учебников.

Они отметили, что министр просвещения РФ О.Васильева заявила о намерении сократить на 30 процентов федеральный перечень учебников (ФПУ), который является инструментом регулирования закупок учебников школами страны за бюджетные средства. По словам авторов обращения, основным бенефициаром проводившихся до сих пор сокращений ФПУ является издательство «Просвещение»: доля группы в общем объеме закупок приблизилась к 70 процентам. При этом, по словам педагогов, с рынка был вытеснен ряд издательств, учебники которых пользовались популярностью в педагогической среде.

Авторы письма указывают, что ФАС уже не раз указывала на нарушение антимонопольного законодательства и закона о конкуренции со стороны «Просвещения». Также они обращают внимание депутата на «многочисленные факты давления со стороны издательства «Просвещение» на других производителей учебной литературы.

Кроме того, как отмечают педагоги, издательство инициирует судебные разбирательства с другими издательствами по фактам использования знаков соответствия учебников федеральным образовательным стандартам (ФГОС). Фактическое изображение такого знака «Просвещение» зарегистрировало в качестве своего товарного знака. Однако отказ от его использования другими издательствами невозможен, поскольку это лишит их продукцию доступа на рынок.

Авторы обращения считают, что тренд на монополизацию рынка школьных учебников опирается на использование административных механизмов и мешает развитию конкуренции на рынке.

В связи с этим коллектив педагогов попросили Тамару Плетневу обратиться к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой дать поручение соответствующим ведомствам разобраться с указанными в обращении фактами и в случае подтверждения принять меры для их устранения.

Федеральный перечень учебников (ФПУ) был создан в 90-е годы для регулирования рынка и ограничения доступа в школы учебников низкого качества.