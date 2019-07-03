В Москве подготовились ко Дню семьи, любви и верности

Столичные культурные центры разработали план мероприятий для празднования Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Соответствующая информация размещена на портале мэра Москвы.

В частности, жителям и гостям города предложат побывать на летнем балу и потанцевать под советские мелодии, послушать романсы и арии на концерте московских студентов-вокалистов, а также принять участие в мастер-классах и конкурсах и посетить театральные представления.

Отмечается, что всего программой предусмотрено 112 мероприятий. Большая их часть состоится с 3 по 8 июля и пройдет в столичных культурных центрах, а также на площадках, в парках, скверах и во дворах. Все они будут бесплатными, однако на некоторые требуется предварительная регистрация.

Инициатива будет реализована в рамках нацпроекта «Культура», на реализацию которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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