В Москве пройдет ретроспектива авторского кино об инклюзивности

В Москве с 4 по 9 июля пройдет тематическая ретроспектива «Восхождение», посвященная преодолению сложностей героями, добивающимися успеха, несмотря на врожденные особенности развития или неблагоприятную среду. Она станет частью социально-культурного проекта компании Роскино и Сбербанка «Кинообразование без границ», говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Куратором ретроспективы выступил кинокритик Борис Нелепо, включивший в свою программу девять фильмов, так или иначе затрагивающих тему инклюзивности или рассказывающих о героях с особенностями развития. «"Восхождение" – это путешествие по истории кинематографа от 1974 до 2019 года, энциклопедия разнообразных жанров — от компьютерной анимации и фильмов-эссе до дневниковых картин и криминальных комедий», — отметил Нелепо.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями сегодня — один из самых актуальных вопросов во всем цивилизованном мире. В России эта тема также важна и благодаря многим социальным инициативам, общество постепенно обращает на нее внимание. Благотворительность, милосердие становится частью нашей жизненной культуры», — рассказала о миссии «Восхождения» генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Фильмом открытия ретроспективы станет новая работа классика французского кино Алена Кавалье «Быть живым и знать это», премьера которой в мае состоялась на Каннском фестивале. Предварит сеанс российская премьера альманаха короткометражных картин студентов мастерской режиссера Николая Лебедева в Высшей школе кино «Арка» при Высшей школе экономики. Шесть фильмов на тему «Милосердие – капитал будущего» сняты в формате Instagram специально для проекта «Кинообразование без границ».

Премьерными для России или Москвы станут и показы остальных фильмов ретроспективы. В программу «Восхождения» вошли: снятая благодаря видеоигре Second Life готическая анимация «Анна» немецкого режиссера Бруно Зукрова (2014), комедия венгра Аттилы Тилла «Чистое сердце, или Убийцы на колясках» (2016), сразу две работы флагмана российского авангардного театра и кино Бориса Юхананова — «Неуправляемый ни для кого» (1995) и «Да, дауны или поход за золотыми птицами» (1997), антиамериканский политический эпос филиппинского документалиста Джона Джанвито «След (Субик)» (2014), портрет слепого кинорежиссера Александра Монтова «Друг из Сибири» (2016), снятый японкой Юки Кавамурой, «Жайм» (1975) португальского классика Антониу Рейша и «Лицо нашего страха» (1991) внесшего большой вклад в мировое экспериментальное кино британца Стивена Двоскина.

Показы фильмов пройдут в кинотеатре «Иллюзион». С расписанием ретроспективы можно ознакомиться на официальном сайте площадки.

Мультиформатный инклюзивный проект «Кинообразование без границ» направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями в индустрию творческих профессий. Цель проекта — развитие доступной среды и интеграция всех категорий россиян в полноценную культурную и общественную жизнь. «Кинообразование без границ» реализуют компания Роскино и ПАО «Сбербанк».