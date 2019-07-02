В российском регионе построят библиотеки нового поколения

В ближайшие годы в Башкирии планируется построить 20 модельных библиотек. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в пресс-службе Минкультуры республики, передает ТАСС.

Модернизированные учреждения расположат в благоустроенных помещениях, оснастят богатым фондом и современным компьютерным оборудованием.

«На базе модельных библиотек будет обеспечен доступ пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе обновленных заведений организуют работу дискуссионных клубов и кружков, а также будут регулярно проводить культурные и образовательные мероприятия. Таким образом, считают в ведомстве, библиотеки смогут повысить качество обслуживания и стать местом для интеллектуального досуга.

Инициатива будет реализована в рамках программы «Культурная среда» нацпроекта «Культура», который предполагает модернизацию культурных учреждений разного уровня на всей территории страны. Так, к концу 2024 года в городах с населением до 300 тысяч жителей планируется построить 39 центров культурного развития с кино- и концертными залами, кафе и сувенирными киосками. В селах — возвести или отремонтировать около полутысячи культурно-досуговых учреждений с зрительными залами (в том числе, с выделением мест для маломобильных граждан), помещениями для кружков и студий. Кроме того, по программе, для муниципальных библиотек будет разработан стандарт, позволяющий переформатировать их в центры культурной жизни.

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