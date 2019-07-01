В России решили открывать по сто модельных библиотек в год

В российских регионах будут открывать по 110 модельных библиотек в год. Об этом заявил генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда, передает в понедельник, 1 июля, ТАСС.

«Мы считаем это очень большим достижением для нашей страны», — подчеркнул он, добавив, что именно РГБ выступает координатором проекта и обеспечивает запуск модельных библиотек на территории страны.

По словам начальника отдела приоритетных и ведомственных проектов РГБ Анастасии Дятловской, первые подобные учреждения появятся уже в октябре этого года. «Сейчас все проекты находятся на стадии реализации, происходит ремонт, подключение к электронным ресурсам», — пояснила она.

Отмечается, что основная часть библиотек будет введена в эксплуатацию в ноябре, а к декабрю откроются все 110 заведений.

Модельные библиотеки расположат в благоустроенных помещениях, оснастят богатым фондом и современным компьютерным оборудованием. Инициатива будет реализована в рамках программы «Культурная среда» нацпроекта «Культура», который предполагает модернизацию культурных учреждений разного уровня на всей территории страны.

Так, к концу 2024 года в городах с населением до 300 тысяч жителей планируется построить 39 центров культурного развития с кино- и концертными залами, кафе и сувенирными киосками. В селах — возвести или отремонтировать около полутысячи культурно-досуговых учреждений с зрительными залами (в том числе, с выделением мест для маломобильных граждан), помещениями для кружков и студий. Кроме того, по программе, для муниципальных библиотек будет разработан стандарт, позволяющий переформатировать их в центры культурной жизни.

26 июня сообщалось, что в Амурской области в рамках нацпроекта будет отреставрирован единственный в регионе детский театр кукол «Амурчонок». На реконструкцию направят 139,2 миллиона рублей, из них 12,4 миллиона из федерального бюджета, а 13,8 миллиона — из областного.

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