Кинотеатр «Соловей» превратят в ЖК

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне перестроят в жилой комплекс. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом было получено в октябре.

Кинотеатр «Соловей» — один из крупнейших киноцентров в Восточной Европе. В нем 24 зала, в том числе залы для показа фильмов в формате 3D.

Киноцентр был открыт в 1959 году при Союзе кинематографистов СССР. В 1989 году было построено здание, в котором он располагается сейчас.

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