Запрещенный в России фильм выдвинули на европейский «Оскар»

Фильм «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи номинирован на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая европейская комедия». Об этом сообщает Deutsche Welle во вторник, 23 октября.

European Film Award считается европейским эквивалентом американской премии «Оскар». Церемония вручения в 31-й раз пройдет 15 декабря в Севилье.

За звание лучшей комедии также поборются французский фильм «Праздничный переполох» Эрика Толедано и Оливье Накаша и португальский «Диамантино» Гэбриела Абрантеса и Дэниэла Шмидта.

В России прокатное удостоверение «Смерти Сталина» было отозвано в январе 2018 года. Это произошло после просмотра политической сатиры экспертным советом из депутатов Госдумы, членами Общественного совета при Минкультуры. Несмотря на запрет, несколько показов прошло в кинотеатре «Пионер», который после был оштрафован в общей сумме на 280 тысяч рублей.

«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — высказался о картине министр культуры Владимир Мединский.

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