Россияне захотели посмотреть «Смерть Сталина» из-за запрета

Более половины россиян готовы посмотреть британскую комедию «Смерть Сталина». Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости в понедельник, 19 февраля.

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«В случае, если фильм будет выпущен на российские экраны, посмотреть его готовы 58 процентов опрошенных (еще не видевших картину)», — говорится в исследовании.

При этом о ленте слышали 65 процентов опрошенных. «Известность фильма связана прежде всего с новостью о запрете его показа в кинотеатрах на территории России, темой высмеивания Сталина», — считают социологи.

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Всероссийский опрос был проведен в феврале с помощью телефонного интервью среди двух тысяч россиян старше 18 лет. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 2,2 процента.

В январе стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. Позже в тот же день у фильма отозвали уже выданное прокатное удостоверение.

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