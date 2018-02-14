Показавший «Смерть Сталина» кинотеатр оштрафовали за фильм «Диван Сталина»

Кинотеатр «Пионер» оштрафовали на 80 тысяч рублей за показ фильма «Диван Сталина». Такое решение вынес мировой суд, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Диван Сталина» с Жераром Депардье, еще не получивший прокатного удостоверения от Министерства культуры России, был показан в кинотеатре один раз в рамках международного фестиваля «Наконец-то в кино». По закону, демонстрация фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения.

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Судья, вставший на сторону Минкульта, еще не объяснил свое решение — мотивировочная часть будет обнародована позже.

25 января в «Пионере», несмотря на запрет Министерства культуры, показали другой фильм о Сталине — британскую комедию «Смерть Сталина». На первом сеансе было много пенсионеров, которые назвали картину правдивой и похвалили создателей ленты.

После нескольких показов в «Пионер» пришла полиция, а сотрудники Минкульта составили протокол о нарушении. Вопрос о наказании будет решен в суде.

23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. Позже в тот же день у фильма отозвали уже выданное прокатное удостоверение.

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