Минкульт выдвинул новые обвинения кинотеатру «Пионер» за «Смерть Сталина»

Министерство культуры России выдало пять новых протоколов об административном правонарушении кинотеатру «Пионер». Претензии связаны с показом фильма «Смерть Сталина», пишет газета «Коммерсантъ».

Если суд подтвердит факты нарушений закона, то кинотеатр закроют на три месяца.

Материалы по теме Есть два Сталина Минкульт хотел покарать «Пионер» за фильмы о вожде, но быстро сдался

В ведомстве сочли каждый сеанс фильма, который показывался 25 и 26 января, отдельным нарушением. Еще одна претензия министерства связана с тем, что «Пионер» не вернул деньги за 16 билетов, купленных зрителями на отмененные сеансы. Представляющий интересы кинотеатра адвокат Юлий Тай объяснил, что билеты были куплены за наличные деньги, и люди не пришли в «Пионер», чтобы их вернуть.

Минкульт 14 февраля отозвал из мирового суда административный иск в отношении «Пионера», связанный с прокатом «Смерти Сталина». Ранее в тот же день кинотеатр оштрафовали на 80 тысяч рублей за показ картины «Диван Сталина» с Жераром Депардье.

Материалы по теме Сралина на вас нет Россияне загоняют себя в новое рабство и деградируют

В «Пионере», несмотря на запрет Министерства культуры, 25 января показали британскую комедию «Смерть Сталина». После нескольких сеансов в «Пионер» пришла полиция, а сотрудники Минкульта составили протокол о нарушении.

Ранее в январе стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. Позже в тот же день у фильма отозвали уже выданное прокатное удостоверение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!