Минкульт выдвинул новые обвинения кинотеатру «Пионер» за «Смерть Сталина»

Министерство культуры России выдало пять новых протоколов об административном правонарушении кинотеатру «Пионер». Претензии связаны с показом фильма «Смерть Сталина», пишет газета «Коммерсантъ».
Если суд подтвердит факты нарушений закона, то кинотеатр закроют на три месяца.
В ведомстве сочли каждый сеанс фильма, который показывался 25 и 26 января, отдельным нарушением. Еще одна претензия министерства связана с тем, что «Пионер» не вернул деньги за 16 билетов, купленных зрителями на отмененные сеансы. Представляющий интересы кинотеатра адвокат Юлий Тай объяснил, что билеты были куплены за наличные деньги, и люди не пришли в «Пионер», чтобы их вернуть.
Минкульт 14 февраля отозвал из мирового суда административный иск в отношении «Пионера», связанный с прокатом «Смерти Сталина». Ранее в тот же день кинотеатр оштрафовали на 80 тысяч рублей за показ картины «Диван Сталина» с Жераром Депардье.
В «Пионере», несмотря на запрет Министерства культуры, 25 января показали британскую комедию «Смерть Сталина». После нескольких сеансов в «Пионер» пришла полиция, а сотрудники Минкульта составили протокол о нарушении.
Ранее в январе стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. Позже в тот же день у фильма отозвали уже выданное прокатное удостоверение.