Минкульт отказался от претензий к кинотеатру из-за «Смерти Сталина»

Министерство культуры отозвало из мирового суда административный иск в отношении кинотеатра «Пионер» в связи с показом фильма «Смерть Сталина». Об этом в среду, 14 февраля, сообщил «Ленте.ру» адвокат Юлий Тай.

«Претензии отозваны в связи с тем, что нет административного правонарушения. Мотивы решения мне не известны. Возможно, оно связано с тем, что 13 февраля, в ходе заседания по другому административному делу — о показе фильма «Диван Сталина» — Минкульт услышал наши доводы», — пояснил он.

По его словам, суть доводов защиты состоит в том, что кинотеатр не был уведомлен об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», а глава Минкультуры Владимир Мединский в интервью журналистам говорил о том, что не видит оснований для этого.

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«Что касается решения о наложении на кинотеатр "Пионер" штрафа в 80 тысяч рублей в связи с показом фильма "Диван Сталина", то мы пока не получили мотивировочное решение. Как только оно будет получено и изучено, будет приниматься решение об его обжаловании», — подчеркнул адвокат.

«Диван Сталина» с Жераром Депардье, еще не получивший разрешения от Минкультуры, показывали в кинотеатре один раз в рамках международного фестиваля «Наконец-то в кино». По закону, демонстрация фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения.

25 января в «Пионере», несмотря на запрет министерства, показали другой фильм о Сталине — британскую комедию «Смерть Сталина». На первом сеансе было много пенсионеров, которые назвали картину правдивой и похвалили создателей ленты. После нескольких показов в «Пионер» пришла полиция, а сотрудники Минкульта составили протокол о нарушении.

23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. В тот же день у фильма отозвали уже выданное прокатное удостоверение.

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