Мединский пожаловался на клавишевтыкателей и тетушек из отдела кинопроката

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, как скандальная картина «Смерть Сталина» получила прокатное удостоверение. Об этом он рассказал в интервью Русской службе «Би-си-си», видеозапись и расшифровка беседы опубликованы на сайте телеканала.

«Есть прокатный отдел: одна-две тетушки в департаменте кино, которые практически на ускоренной перемотке (это я немного утрирую) просматривают несколько фильмов в день и смотрят, есть ли там нарушения законодательства — порнография, экстремизм и так далее. Кое-что они иногда могут проглядеть», — сказал он.

Однако, когда в Минкульт начали поступать обращения с требованиями более тщательного разбирательства, оно было проведено и прокатное удостоверение у фильма отобрали, пояснил Мединский. Министр также подчеркнул, что эта тема интересовала только узкую группу людей, общественного внимания к отзыву лицензии у фильма «Смерть Сталина» не было, что подтверждают «социологические замеры».

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«Каждый же, кто завел аккаунт в Facebook и научился тыкать пальцем в клавиатуру, считает себя, как минимум, выпускником журфака университета. Что не так. Вот эта вот братия, как Николай Гоголь говорил, бумагомараки, щелкоперы. А сейчас, наверное, — какие-то клавишевтыкатели», — подчеркнул Мединский.

Министр также отметил, что иногда читает критику в свой адрес и очень расстраивается, потому что «это все страшно несправедливо». Однако, по его словам, в регионах, где у работников культуры выросла зарплата, «хейта нет даже близко». «Когда в провинцию приедешь, там вообще на руках готовы носить, потому что мы сильно переориентировали министерство культуры в регионы», — рассказал он.

В январе стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. Позже в тот же день у фильма отозвали уже выданное прокатное удостоверение.

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