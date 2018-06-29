Суд оставил в силе запрет на «Смерть Сталина»

Арбитражный суд Москвы оставил в силе отзыв прокатного удостоверения на показ комедии «Смерть Сталина». Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Иск о признании незаконным решения министерства культуры о запрете проката картины Армандо Ианнуччи подавал кинотеатр «Пионер». Его юристы продолжают настаивать на нарушении процедуры отзыва прокатного удостоверения и собираются обжаловать вердикт в Конституционном суде.

«Смерть Сталина» должна была выйти на экраны 25 января, но за два дня до премьеры Минкульт отозвал прокатное удостоверение картины. По словам министра Владимира Мединского, фильм содержит некую запрещенную информацию и глумится над советским прошлым.

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25 и 26 января в «Пионере» состоялось несколько показов «Смерти Сталина». Согласно заявлению юристов кинотеатра, они не дождались от чиновников официального уведомления об отзыве прокатного удостоверения, что не помешало Минкульту подать на «Пионер» в суд. 26 января один из показов фильма был сорван пришедшими в кинотеатр полицейскими.

«Смерть Сталина» в сатирическом ключе повествует о борьбе членов Политбюро ЦК КПСС за власть в первые дни после ухода Иосифа Сталина из жизни. В фильме сыграли Стив Бушеми, Джеффри Тэмбор, Саймон Расселл Бил, Ольга Куриленко и Джейсон Айзекс.

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