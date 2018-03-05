Заместитель генпрокурора указал на отсутствие экстремизма в «Смерти Сталина»

Заместитель генерального прокурора России Александр Буксман признался, что не смотрел фильм «Смерть Сталина», передает «Интерфакс».

«Я его не смотрел. Этот фильм нельзя показывать, поскольку у него отозвано прокатное удостоверение. На региональном уровне прокурором Москвы приняты соответствующие меры», — сказал он.

При этом Буксман отметил, что о содержании признаков экстремизма в фильме речь не идет.

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28 февраля замгенпрокурора сообщил о завершении проверки британской комедии Армандо Ианнуччи. Буксман отметил, что оснований для дополнительных мер реагирования нет.

«Нет проблем», — сказал Буксман журналистам в ответ на вопрос, будут ли приниматься какие-то меры по итогам проверки.

Представитель Генпрокуратуры не стал раскрывать дальнейшую судьбу картины. Перед проведением прокурорской проверки глава Минкульта Владимир Мединский заявлял, что выдача прокатного удостоверения будет зависеть от решения надзорного ведомства.

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