В Генпрокуратуре посмотрели «Смерть Сталина» и решили все проблемы

Генеральная прокуратура России завершила проверку фильма «Смерть Сталина». Как заявил заместитель генпрокурора Александр Буксман, оснований для дополнительных мер реагирования нет, передает РИА Новости.

«Нет проблем», — сказал Буксман журналистам в ответ на вопрос, будут ли приниматься какие-то меры по итогам проверки.

Представитель Генпрокуратуры не стал раскрывать дальнейшую судьбу британской комедии Армандо Ианнуччи. Как отмечает новостное агентство, ранее в феврале руководитель Минкульта Владимир Мединский сообщил, что выдача прокатного удостоверения картине зависит от итогов проверки, которую провела прокуратура.

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23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма — унижение достоинства российского и советского человека. Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение. Несмотря на это, картина была показана в московском «Пионере», после чего учреждение оштрафовали.

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