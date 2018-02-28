В Генпрокуратуре посмотрели «Смерть Сталина» и решили все проблемы

Генеральная прокуратура России завершила проверку фильма «Смерть Сталина». Как заявил заместитель генпрокурора Александр Буксман, оснований для дополнительных мер реагирования нет, передает РИА Новости.
«Нет проблем», — сказал Буксман журналистам в ответ на вопрос, будут ли приниматься какие-то меры по итогам проверки.
Представитель Генпрокуратуры не стал раскрывать дальнейшую судьбу британской комедии Армандо Ианнуччи. Как отмечает новостное агентство, ранее в феврале руководитель Минкульта Владимир Мединский сообщил, что выдача прокатного удостоверения картине зависит от итогов проверки, которую провела прокуратура.
23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма — унижение достоинства российского и советского человека. Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение. Несмотря на это, картина была показана в московском «Пионере», после чего учреждение оштрафовали.