Минкульт предложил СПЧ посмотреть «Смерть Сталина» в «Одноклассниках»

Минкультуры России опубликовало ссылку на фильм «Смерть Сталина» в ответ на просьбу Совета по правам человека (СПЧ) предоставить копию снятой с проката картины. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В ответе замминистра культуры Сергея Обрывалина говорится, что министерство не располагает цифровыми копиями фильма, однако «Смерть Сталина» находится в открытом доступе и его можно посмотреть по ссылке в социальной сети «Одноклассники».

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Совет запрашивал материал для изучения фильма рабочей группой, которая координирует реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В Минкультуры объяснили ссылку на пиратскую копию «Смерти Сталина» халатностью сотрудника, пишет «Интерфакс». Сергей Обрывалин отметил, что проведено служебное расследование, в результате которого виновному объявили выговор.

В январе юристы призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. В тот же день у фильма отозвали уже выданное прокатное удостоверение, однако картина показывается в странах СНГ.

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