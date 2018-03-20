Лукашенко пожалел потраченное на «Матильду» и «Смерть Сталина» время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о фильмах «Матильда» Алексея Учителя и «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи, которые он посмотрел из-за разразившихся вокруг обеих картин скандалов. Слова чиновника передает Sputnik.

«У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил», — заметил белорусский лидер.

Лукашенко при этом похвалил операторскую работу в «Матильде», а «Смерть Сталина» назвал дешевой комедией, одной из задач которой, по его мнению, было рассказать о нарушениях прав человека в СССР начала 1950-х.

Посвященная роману цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской «Матильда» вышла в российский прокат 26 октября и собрала 512 миллионов рублей при бюджете 814 миллионов. Против релиза картины Алексея Учителя протестовали православные активисты, которые сочли кощунством демонстрацию личной жизни Николая II.

«Смерть Сталина» должна была выйти на экраны в России 25 января. За два дня до релиза прокатное удостоверение картины было отозвано Минкультом после того, как открытое письмо с соответствующим призывом написали члены Общественного совета при ведомстве.

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