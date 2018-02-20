Лукашенко пообещал «растрясти» МОК из-за оценки на Играх российского судьи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился судейством на соревнованиях по фристайлу на Играх в Пхенчхане. По мнению главы государства, белорусскому спортсмену Антону Кушниру умышленно занизили оценки, пишет Sputnik Беларусь.

По мнению Лукашенко, судьи из России, Китая и Швейцарии были необъективными и голосовали в пользу спортсменов из своих стран.

«Кушнир прыгает без ошибок. Железобетонный мужик. Они поняли, что это не просто финалист, это опять чемпион Олимпийских игр. Принято решение. Кем? Прежде всего, судьями. Все они протащили в финал своих спортсменов. Они понимали: пусти Антона в финал — труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он направил телеграмму в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, в которой «в мягкой форме высказал все, что думает». При этом белорусский президент пообещал «растрясти сонное политизированное царство», если не будет принято положительное для его страны решение.

Правда, как заметил Лукашенко, из офиса Баха ему уже позвонили и пообещали предпринять все необходимые меры.

Соревнования состоялись 17 февраля. Олимпийский чемпион Антон Кушнир не вышел в финал. Выставлявшие оценки судьи были подвергнуты критике со стороны многих спортивных экспертов и СМИ.

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