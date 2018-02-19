Четырехкратный олимпийский чемпион призвал наказать норвежских астматиков

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление главы медицинской службы сборной Норвегии о желании раскрыть данные по терапевтическим исключениям (TUE) для спортсменов. Его слова приводит RT.

«МОК следует обратить внимание на эту ситуацию. Весь мир говорит о норвежских астматиках не первый год. Они там все поголовно больные, но при этом везде побеждают. Но МОК почему-то молчит. Мне такая реакция непонятна. Отношение ко всем странам должно быть одинаковым», — заявил Тихонов.

Материалы по теме Отдышись Зачем норвежцы везут на Олимпиаду мощные препараты

Бывший биатлонист посчитал, что сейчас Россия не может защитить себя. «Кто является генеральным спонсором МОК? США! Мы же денег комитету не даем. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Ряду стран нужно объединить усилия хотя бы на постсоветском пространстве и выразить недовольство действиями норвежцев», — добавил он.

8 февраля появилась информация, что норвежцы взяли с собой на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы. При этом одно из лекарств, сальбутамол с 2017 года находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен может употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток при наличии терапевтического исключения.

В марте 2017 года WADA отказалось от идеи запрещать спортсменам использовать лекарства от астмы. В 2016 году норвежский лыжник Мартин Сундбю сдал допинг-тест с превышением допустимого уровня сальбутамола, за что получил двухмесячную дисквалификацию. Другие члены лыжной и биатлонной сборных Норвегии неоднократно обвинялись в злоупотреблении лекарствами от астмы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!