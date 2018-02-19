Четырехкратный олимпийский чемпион призвал наказать норвежских астматиков

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление главы медицинской службы сборной Норвегии о желании раскрыть данные по терапевтическим исключениям (TUE) для спортсменов. Его слова приводит RT.
«МОК следует обратить внимание на эту ситуацию. Весь мир говорит о норвежских астматиках не первый год. Они там все поголовно больные, но при этом везде побеждают. Но МОК почему-то молчит. Мне такая реакция непонятна. Отношение ко всем странам должно быть одинаковым», — заявил Тихонов.
Бывший биатлонист посчитал, что сейчас Россия не может защитить себя. «Кто является генеральным спонсором МОК? США! Мы же денег комитету не даем. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Ряду стран нужно объединить усилия хотя бы на постсоветском пространстве и выразить недовольство действиями норвежцев», — добавил он.
8 февраля появилась информация, что норвежцы взяли с собой на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы. При этом одно из лекарств, сальбутамол с 2017 года находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен может употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток при наличии терапевтического исключения.
В марте 2017 года WADA отказалось от идеи запрещать спортсменам использовать лекарства от астмы. В 2016 году норвежский лыжник Мартин Сундбю сдал допинг-тест с превышением допустимого уровня сальбутамола, за что получил двухмесячную дисквалификацию. Другие члены лыжной и биатлонной сборных Норвегии неоднократно обвинялись в злоупотреблении лекарствами от астмы.