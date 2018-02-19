Шведский призер Олимпиады призвал бойкотировать соревнования в России

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, завоевавший серебро в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России. Его слова приводит Reuters.

«Думаю, страна, у которой нет функционирующей антидопинговой организации и которой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не разрешает проводить тестирование, не должна организовывать чемпионаты», — заявил спортсмен.

Биатлонист выразил надежду, что спортсмены будут бойкотировать российские соревнования. «Со стороны атлетов звучали призывы лишить Россию этих соревнований, но IBU (Международный союз биатлонистов — прим. «Ленты.ру») не сделал этого. То, что они не слушают нас, спортсменов, — это позор», — добавил Самуэльссон.

14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России. Это решение вызвало разочарование шведского спортсмена.

12 февраля Самуэльссон выиграл серебряную медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане. Победителем стал француз Мартен Фуркад, бронза досталась немцу Бенедикту Доллю.

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