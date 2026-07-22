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14:05, 22 июля 2026 (обновлено: 14:18, 22 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Зеленскому предсказали потерю контроля над армией из-за нового назначения

Политолог Безпалько: Назначение Драпатого главкомом ослабит контроль Зеленского над ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu via Getty Images

Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) ослабит контроль президента страны Владимира Зеленского над армией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, бывший главком Александр Сырский был для Банковой идеальным исполнителем, а Драпатый выступал к нему в оппозиции. В итоге, как считает аналитик, президент получит более независимого командующего, который будет больше ориентироваться на мнение Запада.

«Зеленский прогибается, и все это видят. В прошлом году он не сумел взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру. А сейчас не смог сохранить контроль над армией», — заключил Безпалько.

Утром в среду, 22 июля, Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ станет 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый. Его предшественник Александр Сырский, занимавший этот пост с начала 2024 года, отправлен в отставку.

Этому предшествовала серия протестов на Украине, которая получила название «картонный Майдан». Демонстранты были недовольны решением Банковой уволить популярного министра обороны Михаила Федорова.

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